باير ليفركوزن يتخطى بوخوم ويواصل صدارته للدوري الألماني

حقق المتصدر باير ليفركوزين الفوز على ضيفه بوخوم بأربعة أهداف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "باي أرينا" لحساب الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وواصل أصحاب الأرض سلسلة انتصاراتهم المتتالية في البطولة ليعززوا مكانتهم في صدارة جدول الترتيب العام للمسابقة برصيد 42 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ الذي يملك مباراة مؤجلة مع يونيون برلين، في حين تجمد رصيد بوخوم عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل رباعية ليفركوزن، التشيكي باتريك شيك 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 30 من ركلة جزاء، و32، و1+45، والنيجيري فيكتور أوكو بونيفيس في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وفي مباريات أخرى، عاد بايرن ميونخ بفوز ثمين من خارج ملعبه أمام مضيفه فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف، ليرفع العملاق البافاري رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 19 في المركز العاشر.

وافتتح جمال موسيالا التسجيل للبايرن في الدقيقة 33، ثم أضاف الدولي الإنجليزي هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 43، وقلص ماكسيمليان أرنولد الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 1+45.

وفاز يونيون برلين على ضيفه كولن بهدفين دون رد، وآينتراخت فرانكفورت على بوروسيا مونشنغلاباخ بهدفين لهدف وهايدينهايم على فرايبورغ بثلاثة أهداف لهدفين، وشتوتغارت على أوغسبورغ بثلاثية نظيفة.