الفيفا يهدد بإيقاف البرازيل بعد صدور حكم قضائي بإقالة رئيس الاتحاد

يرفض الفيفا تاريخيا التدخل الحكومي والأطراف الثالثة في الاتحادات الأعضاء، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات من المسابقات الكبرى حتى يتم حل الأزمة.

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البرازيل من أنه قد يمنع منتخباتها الوطنية وأنديتها من المشاركة في البطولات الدولية، إذا أدى تدخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إلى انتخاب رئيس جديد للاتحاد في كانون الثاني/ يناير.

قال الفيفا في رسالة إلى مسؤول تنفيذي لكرة القدم البرازيلية إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد يواجه الإيقاف إذا لم يستجب لدعوته بالانتظار وأصر على إجراء انتخابات سريعة لاستبدال إيدنالدو رودريغيز.

أقالت محكمة في ريو دي جانيرو، رودريغيز وجميع المعينين في الاتحاد البرازيلي من مناصبهم في السابع من كانون الأول/ ديسمبر، بسبب مخالفات في انتخابه العام الماضي. وأيدت أعلى محكمتين في البرازيل هذا الحكم، الأسبوع الماضي.

يرفض الفيفا تاريخيا التدخل الحكومي والأطراف الثالثة في الاتحادات الأعضاء، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات من المسابقات الكبرى حتى يتم حل الأزمة.

حدد حكم محكمة ريو، خوسيه بيرديز، رئيس أعلى محكمة رياضية في البرازيل، كمتدخل في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 30 يوم عمل. وقال الفيفا في رسائل سابقة إلى الاتحاد البرازيلي إنه يعتبر التدخل غير مبرر.

وقال الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في الرسالة أيضا إنهما سيشكلان لجنة لمناقشة الأمر في البرازيل في الثامن من كانون الثاني/ يناير.