هل يعود لاعب عربي للعب مع برشلونة؟

يملك برشلونة خيارين لاستعادة اللاعب وهي تفعيل بند إعادة الشراء في تموز/ يوليو 2024 أو تأجيله إلى صيف 2025.

ربطت تقارير صحفية اسم اللاعب المغربي، شادي رياض، بالعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

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وبحسب التقارير، فإن برشلونة أبدى رغبة في استعادة رياض من خلال تفعيل بند إعادة الشراء من ريال بيتيس مقابل 7 ملايين يورو.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرة إلى أن "برشلونة لم يتحدث مطلقا مع ريال بيتيس بشان استعادة شادي".

وأضافت أن برشلونة يملك خيارين لاستعادة اللاعب وهي تفعيل بند إعادة الشراء في تموز/ يوليو 2024 أو تأجيله إلى صيف 2025.

ويلعب شادي رياض على سبيل الإعارة مع ريال بيتيس، لكن الأخير سيكون مجبرًا على شرائه هذا الموسم مقابل 3 ملايين يورو.

وإذا قرر برشلونة استرجاع المدافع المغربي، ثم بيعه لفريق آخر غير بيتيس سيحصل الأخير على 20% من مبلغ انتقاله المحتمل.