باناثينايكوس اليوناني يتعاقد مع المدرب التركي فاتح تريم

يصل المدرب التركي، فاتح تريم، إلى العاصمة اليونانية، أثينا، لتوقيع عقد الانضمام إلى نادي باناثينايكوس لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

من المنتظر أن يصل المدرب التركي، فاتح تريم، إلى العاصمة اليونانية، اليوم الأربعاء، لتوقيع عقد الانضمام إلى نادي باناثينايكوس اليوناني لكرة القدم.

وأعلنت إدارة نادي باناثينايكوس اليوناني لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب التركي الشهير فاتح تريم، ليتولى بموجبه تدريب الفريق.

وكتب النادي في موقعه على الإنترنت: "أهلا بك فاتح تريم في أسرة باناثينايكوس. أفضل مدرب تركي يتولى تدريب الفريق مباشرةً".

وسرد الموقع مقتطفات من نجاحات تريم (70 عاما) خلال مسيرته التدريبية.

ومن المنتظر أن يصل المدرب التركي إلى العاصمة اليونانية، أثينا، لتوقيع عقد الانضمام إلى نادي باناثينايكوس، اليوم.

ولم يذكر النادي اليوناني أي تفاصيل أخرى عن العقد أو سبب إقالة المدرب السابق للفريق الصربي إيفان يوفانوفيتش.

ويحتل باناثينايكوس المركز الثاني في سلم الترتيب العام للدوري اليوناني برصيد 34 نقطة خلف باوك المتصدر بـ35 نقطة.