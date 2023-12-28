الإصابة تحرم مهاجم اليابان من المشاركة في بطولة آسيا

تنطلق بطولة كأس آسيا، التي ستقام في قطر، في 12 كانون الثاني/ يناير 2024. ستلعب اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، في المجموعة الرابعة مع إندونيسيا والعراق وفيتنام.

تحوم شكوك كبيرة بشأن مشاركة مهاجم المنتخب الياباني وفريق برايتون الإنجليزي، كاورو ميتوما، في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في الدوري يوم الخميس.

وقال روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، عقب المباراة إنه "سيكون لدينا أكثر أو أقل من 10 لاعبين مصابين، وربما ثمانية، لكن اللاعبين الآخرين سيغيبا لبعض الوقت".

وأضاف أن "ميتوما أحدهما. سيغيب كاورو لستة أسابيع تقريبا".

تنطلق بطولة كأس آسيا، التي ستقام في قطر، في 12 كانون الثاني/ يناير 2024. ستلعب اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، في المجموعة الرابعة مع إندونيسيا والعراق وفيتنام.

وتبدأ اليابان مبارياتها ضد فيتنام في الدوحة في 14 كانون الثاني/ يناير.