بطولة إيطاليا: ميلان يُنهي عقد إعارة مدافعه غابيا إلى فياريال

تدرج اللاعب ماتيو غابيا (24 عاما) في النادي اللومباردي، وخاض هذا الموسم 13 مباراة في مختلف المسابقات مع فياريال.

أنهى ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عقد إعارة مدافعه ماتيو غابيا إلى فياريال الإسباني قبل الفترة المحددة، وقرر إعادته إلى صفوفه بهدف تعزيز دفاعه.

وأفاد ثالث الدوري الإيطالي في بيان أنه أنهى "بشكل مبكر عقد إعارة ماتيو غابيا مع فياريال. يعود اللاعب إلى الفريق الأول، الأربعاء".

وتدرج غابيا (24 عاما) في النادي اللومباردي، وخاض هذا الموسم 13 مباراة في مختلف المسابقات مع فياريال.

ويأمل ميلان في أن يعزز دفاعه المهتز هذا الموسم بعدما تلقى 20 هدفا في 18 مباراة، ليحتل المركز السابع كأفضل خط دفاع في "سيري أ".

وأوضح المدير الفني لميلان، جيفري مونكادا، أنه "كنا بحاجة إلى مدافع جيد، لاعب قوي وحاضر للغاية على أرض الملعب".

واستهل ميلان العام الجديد بشكل جيد بعدما حجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا بفوز كبير على ضيفه كالياري 4-1، الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو".

ويعاود فريق المدرب ستيفانو بيولي نشاطه في الدوري، الأحد، على أرض إمبولي ضمن المرحلة التاسعة عشرة باحثا عن تعزيز مركزه الثالث وعدم السماح لجاره إنتر المتصدر ويوفنتوس الثاني بالابتعاد كثيرا عنه.