بطولة إيطاليا: نابولي يخسر جهود حارسه ميريت

أعلن نابولي أن الفحوص أظهرت إصابة ميريت في عضلات الفخذ الأيسر، من دون أن يحدد المدة التي بحاجة إليها من أجل التعافي، لكن الصحافة المحلية قدرت غيابه عن الملاعب لأربعة أسابيع على أقل تقدير.

خسر نابولي الذي يسير نحو التنازل عن لقبه بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم، جهود حارسه أليكس ميريت بسبب إصابة توقعت وسائل الإعلام أن تبعده عن الملاعب لمدة شهر على أقل تقدير.

وتعرض الدولي الإيطالي لهذه الإصابة، يوم الجمعة، في التعادل السلبي أمام مونتسا في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي.

وقال نابولي، مساء أمس الثلاثاء، إن الفحوص أظهرت إصابة ميريت في عضلات الفخذ الأيسر، من دون أن يحدد المدة التي بحاجة إليها من أجل التعافي، لكن الصحافة المحلية قدرت غيابه عن الملاعب لأربعة أسابيع على أقل تقدير.

وفي ظل غياب ميريت، سيعتمد نابولي في مبارياته المقبلة في الدوري والكأس السوبر الإيطالية على بييرلويغي غوليني العائد بدوره من الإصابة.

وسيتواجه نابولي مع برشلونة الإسباني في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن يستضيف لقاء الذهاب على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في 21 شباط/ فبراير.