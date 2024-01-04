بطولة إسبانيا: مطاردة مستمرة بين ريال مدريد وجيرونا

قال أنشيلوتي بعد المباراة "افتقدنا إلى بعض الحيوية والدقة في الثلث الأخير، لكننا فزنا بفضل تنفيذ ركلة ثابتة بطريقة رائعة".

استمرت المطاردة المشوقة بين ريال مدريد وجيرونا على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز الأول الصعب على ضيفه مايوركا 1 - صفر، في حين انتهت مباراة الثاني مع ضيفه أتلتيكو مدريد الثالث بفوز مثير 4 - 3 في الرمق الأخير في المرحلة التاسعة عشرة، مساء أمس الأربعاء.

ورفع كل من ريال مدريد وجيرونا مفاجأة الموسم الحالي، رصيدهما إلى 48 نقطة، في حين بقي رصيد أتلتيكو مدريد 38 نقطة وقد يتنازل عن المركز الثالث الصالح برشلونة الذي يزور لاس بالماس، اليوم الخميس، ويملك الرصيد ذاته.

وشهدت صفوف ريال مدريد عودة جناجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تعافيه من إصابة أبعدته في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وتحديدا منذ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي غياب أكثر من قطب في خط الدفاع أبرزهم النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي إيدر ميليتاو بداعي الإصابة، بالإضافة إلى إيقاف المدافه ناتشو فرنانديس، ارتأى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي جدد عقده مع النادي الملكي حتى عام 2026 الأسبوع الماضي، إشراك لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في مركز قلب الدفاع إلى جانب الألماني توني روديغر.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة "افتقدنا إلى بعض الحيوية والدقة في الثلث الأخير، لكننا فزنا بفضل تنفيذ ركلة ثابتة بطريقة رائعة".

وتابع أنه "لعبنا ضد فريق منظم دفاعيا للغاية".

سنحت الفرصة الأولى لريال مدريد عندما ارتقى الإنجليزي جود بيلينغهام، هداف الدوري حتى الآن هذا الموسم، لكرة رأسية إثر تمريرة من صانع الألعاب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش، لكن الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش كان لها بالمرصاد.

وحال الحارس الصربي دون تسجيل فينيسيوس أيضا بتسديدة من حدود منطقة الجزاء خلال الشوط الأول الذي شهد إصابة مايوركا القائم بكرة رأسية لانتونيو سانشيس.

وتدخل القائم مرة جديدة لإنقاذ مرمى ريال مدريد في مطلع الشوط الثاني إثر كرة سددها كوستا.

وخرج فينسيوس بعد مرور ساعة وحل بدلا منه الجناح إبراهيم دياس الذي سدد كرة رأسية اصطدمت بالقائم قبل أن يتدخل رايكوفيتش ليتصدى ببراعة لمحاولة البرازيلي رودريغو.

وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة سجل ريال مدريد هدف المباراة الوحيد عندما سدد روديغر كرة رأسية من ركلة ركنية رفعها مودريتش بعيدا عن متناول الحارس الصربي الذي وقف لها متفرجا تستقر في سقف الشباك.

وقال روديغر إنه "سجلت هدفا الموسم الماضي ضد مايوركا، وهذا العام أيضا. أنا سعيد لأنه كان هدفا هاما منحنا ثلاث نقاط ثمينة".

وكان مدريد احتاج إلى هدف في الوقت بدل الضائع سجله لوكاس فاسكيس ليهزم ألافيس بهدف وحيد في مباراته الأخيرة نهاية عام 2023.

واحتفظ ريال مدريد بسجله خاليا من الهزائم في آخر 18 مباراة له في مختلف المسابقات.

وفي المباراة الثانية على ملعب مونتيليفي، خطف جيرونا الذي تقدم 3-1في النتيجة فوزا مثيرا على أتلتيكو مدريد 4-3 في الرمق الأخير.

تقدم جيرونا مبكرا بواسطة فاليري فرنانديس بعد مرور دقيقتين بتسديدة من خارج المنطقة، لكن الفارو موراتا رد بهدف التعادل مستغلا تكريرة من الفرنسي أنطوان غريزمان (14).

رد أصحاب الأرض بهدفين سريعين للبرازيلي سافينيو (26) والهولندي المخضرم داني بليند (39). وقلص موراتا الفارق مجددا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة. وظن موراتا أنه أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من هذا الشوط، لكن هدفه ألغي. ثم نجح موراتا في إدراك التعادل فعلا في الدقيقة 54.

وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما سجل إيفان مارتن هدف الفوز لجيرونا بتسديدة سكنت سقف شباك أتلتيكو مدريد.

وفي مباراتين أخريين، سقط ريال بيتيس السابع أمام سلتا فيغو صاحب المركز الثامن عشر 1 - 2. في المقابل، حقق غرناطة فوزه الثاني هذا الموسم وكان على قادش 2 - صفر.

وغابت الانتصارات عن غرناطة منذ فوزه الأول في الدوري في نهاية آب/ أغسطس الماضي.