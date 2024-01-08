ليفربول يتغلب على آرسنال ومانشستر سيتي يسحق هدرسفيلد

ليفربول وآرسنال، مساء أمس (Getty Images)

تأهل ليفربول للدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على مضيفه آرسنال بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

سجل البولندي جاكوب كيويور مدافع آرسنال هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، قبل أن يضيف الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد، مساء أمس (Getty Images)

وفي نفس الدور، اكتسح مانشستر سيتي، حامل اللقب، ضيفه هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة.

سجل أهداف "السيتيزنز" فيل فودين (هدفان) في الدقيقتين 33 و65، والأرجنتيني جوليان الفاريز في الدقيقة 37، ومدافع هدرسفيلد بن جاكسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58، والبلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 74.

وتعادل وست هام على أرضه مع بريستول سيتي من الدرجة الثانية بهدف لمثله، ليتعين عليه خوض الإعادة على أرض منافسه.

كما تعادل نوتنغهام فورست مع ضيفه بلاكبول بهدفين لمثلهما، ولوتون تاون مع بولتون واندررز بدون أهداف.