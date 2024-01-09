سلتيك الإسكتلندي يتمسك بالعلم الفلسطيني رغم العقوبات

يويفا فرض غرامة مالية قدرها 17500 يورو على نادي سلتيك الإسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين في المدرجات خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يواصل جمهور نادي سلتيك الإسكتلندي لكرة القدم رفع العلم الفلسطيني رغم العقوبات التي طالته من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وعلى الرغم من فرض النادي عقوبات على بعض جماهيره إلا أنهم واصلوا رفع الأعلام الفلسطينية خارج المدرجات.

وقال مشجع فريق سلتيك، مارتن فلين، عن تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، إن "المسألة تمس قلوبنا. لدينا تجارب حياتية مماثلة".

وأضاف أن "تأسس سلتيك على يد أشخاص نجوا من المجاعة. ويمكن وصفها أيضًا بأنها كانت إبادة جماعية. كانت الناس جياعًا، وكان الطعام يُرسل لنا من الدولة العثمانية، وفي إيرلندا تجد أندية كرة القدم تحمل شعار الهلال".

وأشار فلين إلى أن الأطفال الذين يعيشون في فلسطين لديهم مستقبل، وقال إنه "نريدهم أن يكونوا سعداء وآمنين طوال حياتهم، وأن يكونوا قادرين على زيارة ملعب سلتيك ومشاهدة كرة القدم، لماذا لا يكون لديهم نفس الفرص التي يتمتع بها طفلي؟"

بدوره، آخر أشار المشجع، جو ماكينا، إلى أنّ الجماهير عندما رجعت إلى المدرجات رفعت من جديد الأعلام الفلسطينية.

وقال ماكينا إن "الجمهور رفع الأعلام الفلسطينية، أعتقد أن المشكلة الأكبر هي خلق مشكلة من هذا. لماذا العلم الفلسطيني مشكلة، لماذا لا يمثل العلم الأوكراني مشكلة؟"

وكان يويفا فرض غرامة مالية قدرها 17500 يورو على نادي سلتيك الإسكتلندي بسبب دعم جمهوره لفلسطين في المدرجات خلال مباراة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات مالية على سلتيك الإسكتلندي الذي يدعم فلسطين منذ سنوات طويلة لأسباب مماثلة.