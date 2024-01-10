ماذا قال الخليفي عن إمكانية رحيل مبابي؟

أشار الخليفي إلى أنه "لدي اتفاق مهذب مع مبابي.. الأمر بيني وبين كيليان لذا لن أعلق على أي شيء يخص الاتفاقات والمال أو التفاصيل".

تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، عن موقفه من رحيل نجم الفريق، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية الموسم.

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ومن المزمع أن ينتهي العقد بين مبابي وسان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، وهو في فترة قانونية تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

وذكر الخليفي في تصريحات لشبكة "RMC Sport" الفرنسية، تمسكه ببقاء مبابي.

وأضاف "أريد أن يبقى مبابي في باريس، هذا وضح، إنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل شيء بالنسبة له هو الاستمرار مع سان جيرمان".

وأشار الخليفي إلى أنه "لدي اتفاق مهذب مع مبابي.. الأمر بيني وبين كيليان لذا لن أعلق على أي شيء يخص الاتفاقات والمال أو التفاصيل".

وتابع "لدي علاقة جيدة جدًا معه، لكن هذه الاتفاقية بيننا وستبقى كذلك".

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر، عقب نهاية الموسم الجاري.