ياماشيتا أول امرأة تحكم مباراة في كأس آسيا

سجلت اليابانية، يوشيمي ياماشيتا، أول امرأة تحكم مباراة في نهائيات كأس آسيا، إذ أدارت مباراة أستراليا والهند، مساء أمس السبت.

أصبحت اليابانية، يوشيمي ياماشيتا، أول امرأة تحكم مباراة في نهائيات كأس آسيا، عندما أدارت مباراة أستراليا والهند، مساء أمس السبت.

وانضمت إلى اليابانية مساعدتان – هما مواطنتاها ماكوتو بوزونو ونعومي تيشيروغي – في إدارة المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة على ملعب أحمد بن علي في الريان.

ووصف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا التطور بأنه "تاريخي".

كانت ياماشيتا، البالغة من العمر 37 عاما، والتي حصلت على شارة التحكيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العام 2015، أول حكم امرأة محترفة في اليابان، وأدارت مباريات في دوري الدرجة الأولى في بلادها، وكأس الاتحاد الآسيوي، ودوري أبطال آسيا.

كما كانت من بين 36 حكما في نهائيات كأس العالم للرجال 2022، لكنها لم تتول إدارة أي مباراة. وبدلا من ذلك، عملت كحكم رابع لست مباريات في البطولة التي أقيمت بدولة قطر أيضا.

أدارت ياماشيتا، التي وصفها الفيفا بأنها "رائدة" مباريات في نسختين من كأس العالم للسيدات ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية للعام 2020.