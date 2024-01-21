ديوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويعادل رقم فيدرر

ينتظر ديوكوفيتش الفائز من مباراة المصنف السابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ضد الأميركي المصنف 12 تايلور فريتز، من أجل حجز مقعد في نصف نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل.

تأهل المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، اليوم الأحد، بعد فوز مريح على الفرنسي أدريان مانارينو، بثلاث مجموعات نظيفة بواقع 6-0 و6-0 و6-3، خلال ساعة و44 دقيقة فقط من اللعب.

وبهذا الإنجاز وصل صاحب 10 ألقاب في بطولة أستراليا إلى الدور ربع النهائي في إحدى البطولات الكبرى للمرة 58 في مسيرته، ليعادل رقم السويسري المعتزل روغر فيدرر.

أدريان مانارينو (أ ب)

وينتظر ديوكوفيتش الفائز من مباراة المصنف السابع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ضد الأميركي المصنف 12 تايلور فريتز، من أجل حجز مقعد في نصف نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل.