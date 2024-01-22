ما مصير بنزيمة في الدوري السعودي؟

قال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبا لمناقشة مستقبل كريم بنزيمة. الوضع لا يزال متوترا مع الاتحاد".

تحوم الشكوك حول مصير النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، في الدوري السعودي في ظل العلاقة المتوترة مع فريقه الاتحاد.

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وأعلن خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن تطورات جديدة في ما يخص بقضية بنزيمة مع فريقه.

ودفعت العلاقة المتوترة بين اللاعب والفريق إلى غياب الأول عن التدريبات ومعسكر الفريق الأخير في دبي، لقضاء إجازته في جزيرة موريشيوس.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "سيتم عقد المزيد من الاجتماعات قريبا لمناقشة مستقبل كريم بنزيمة. الوضع لا يزال متوترا مع الاتحاد".

وأضاف "مسؤولو رابطة المحترفين يريدون بقاء كريم بنزيمة في السعودية، وإن كان ذلك عبر بوابة ناد سعودي آخر".

وأنهى بالقول "لا يمكن لبنزيمة العودة إلى أوروبا إلا من خلال تخفيض كبير في راتبه".

مما يذكر أن بنزيمة كان قد انضم لفريق الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عقب انتهاء تعاقده مع ريال مدريد.