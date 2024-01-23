كأس آسيا: المنتخب الفلسطيني يتأهل لثمن النهائي لأول مرة في مسيرته

حققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

بلغ منتخب فلسطين الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في مسيرته بفوزه على هونغ كونغ بثلاثة أهداف نظيفة الثلاثاء، وذلك ضمن المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضا رغم خسارتها أمام إيران 1-2.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) أهداف المنتخب الفلسطيني.

وحصدت إيران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الإمارات بأربع بفارق الأهداف عن فلسطين.

وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

وتقدمت فلسطين مبكرا عندما سار قائدها مصعب البطاط بالكرة على الجهة اليمنى ومرر كرة متقنة داخل المنطقة ليتابعها الدباغ غير المراقب برأسه داخل الشباك (12).

وسُنِحت للدباغ أكثر من فرصة في الشوط الأول لكنه لم يحسن ترجمتها إلى أهداف.

في المقابل، وبعد أن خسرت هونغ كونغ قائدها فاس نونيس بداعي الإصابة، أهدر فيليب تشان وايفرتون كامارغو فرصتين بتسديدهما فوق العارضة.

ونجحت فلسطين في تعزيز تقدمها مطلع الشوط الثاني ومرة جديدة كان البطاط صاحب التمريرة الحاسمة باتجاه القنبر ليتابعها داخل الشباك (48).

وسجلت فلسطين هدف التأهل التاريخي عندما أطلق تامر صيام كرة قوية ارتدت من العارضة لتجد الدباغ متربصا، فتابعها داخل الشباك (60).

وظلت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لهونغ كونغ إثر لمسة يد من البطاط، انبرى لها كامارغو وارتدت من العارضة، ليتنفس المنتخب الفلسطيني الصعداء.

وفي المباراة الثانية، تقدمت إيران بهدفي مهدي طريمي (26 و65)، قبل أن ترد الإمارات بهدف يحيى الغساني (90+3) الذي أهدر ركلة جزاء أيضا (64).