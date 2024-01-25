تونس تودع كأس إفريقيا بتعادلها مع جنوب إفريقيا

ودّع منتخب تونس بطولة كأس إفريقيا بتعادله مع جنوب إفريقيا وأعلن المدرب الوطني جلال القادري رحيله عن منصبه بعد الإقصاء.

لحق منتخب تونس بجاره المنتخب الجزائري وودع بطولة كأس إفريقيا بكوت ديفوار مبكرا، عقب تعادله سلبيا مع جنوب إفريقيا، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة.

وبهذا التعادل، تذيل "نسور قرطاج" جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ليودع المسابقة للمرة السابعة في تاريخه من دور المجموعات، والأولى منذ نسخة عام 2013 بجنوب إفريقيا.

وفي المقابل رفع المنتخب الجنوب إفريقي رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب ناميبيا، مفاجأة المجموعة، صاحب المركز الثالث والذي تأهل هو الآخر بعد تعادله سلبيا مع مالي، المتصدر برصيد 5 نقاط، في نفس الجولة.

وسبق لمنتخب تونس، الذي شارك في أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه أن توج بلقب البطولة عام 2004 خلال النسخة التي استضافتها البلاد.

وعقب الإقصاء أعلن المدرب الوطني، جلال القادري، لوسائل الإعلام استقالته من منصبه كمدير فني للفريق بعد انتهاء عقده مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، والذي كان يشترط ضرورة تأهله لنصف نهائي البطولة.