ليفربول يضرب موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

ضرب ليفربول موعدا مع تشيلسي في نهائي كأس الرابطة بعد تخطيه عقبة فولهام في نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بلغ فريق ليفربول نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بتعادله مع مضيفه فولهام بهدف لمثله، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "كرافن كوتيج"، في إياب نصف نهائي المسابقة.

واستفاد "الريدز" من سابق فوزه بنتيجة مباراة الذهاب على ملعبه "أنفيلد" قبل 12 يوما بهدفين لهدف، ليتفوق بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم المهاجم الكولومبي، لويس دياز، بالهدف الأول لليفربول في الدقيقة 11، وأدرك المدافع الفرنسي، عيسى ديوب، التعادل لفولهام في الدقيقة 77.

وضرب ليفربول موعدا في المباراة النهائية يوم 25 شباط/ فبراير المقبل، مع تشيلسي الذي تأهل هو الآخر لهذا الدور بتغلبه على ميدلسبروه بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.