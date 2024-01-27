كلوب سيرحل عن ليفربول في نهاية الموسم

سيبقى اسم كلوب خالدا في تاريخ النادي، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضا عامي 2018 و2022.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الجمعة أن مدربه الألماني، يورغن كلوب، سيترك منصبه في نهاية الموسم، وذلك بعد 9 سنوات فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020.

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وقال كلوب لموقع الفريق " طاقتي نفدت (...) أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارا وتكرارا".

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

وتابع "أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الطاقم. أحب كل شيء. لكن (...) يظهر لكم أني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه".

وسيبقى اسم المدرب السابق لماينتس وبوروسيا دورتموند خالدا في تاريخ النادي، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضا عامي 2018 و2022، إضافة إلى إحراز الكأس الإنجليزية (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

ومن المقرر أن ينتهي عقد كلوب مع النادي في عام 2026.