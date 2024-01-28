بطولة العالم للراليات: نوفيل يفوز بالمرحلة الافتتاحية في مونتي كارلو

نوفيل كسب عدد النقاط الكاملة وبات الآن يتصدر الترتيب العام برصيد 30 نقطة، بفارق ست نقاط عن أوجييه الذي لن يخوض جميع السباقات الـ13 لهذا الموسم.

فاز البلجيكي تيري نوفيل بالمرحلة الاولى الافتتاحية من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" وذلك في مونتي كارلو، اليوم الأحد، متفوّقا على السائق الفرنسي المخضرم سيباستيان أوجييه، حامل اللقب ثماني مرات.

وبدأ نوفيل اليوم الأخير بتقدم طفيف بلغ 3.3 ثانية على حساب أوجييه (تويوتا)، إلا أنّه هيمن على اليوم الأخير على متن سيارته هيونداي ليرفع الفارق إلى 16.1 ث.

وهذا الفوز الـ20 لنوفيل في مسيرته والثاني له في مونتي كارلو.

نوفيل، الذي فاز أيضًا بمرحلة "باور ستايدج"، كسب عدد النقاط الكاملة وبات الآن يتصدر الترتيب العام برصيد 30 نقطة، بفارق ست نقاط عن أوجييه الذي لن يخوض جميع السباقات الـ13 لهذا الموسم.

وحلّ سائق تويوتا الويلزي ألفين إيفانز، وصيف بطل العالم ثلاث مرات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2020 و2021 و2023)، في المركز الثالث بفارق تسع نقاط عن نوفيل في الترتيب العام.

وسيكون باب المنافسة مشرّعا هذا الموسم في ظل غياب الفنلندي كالي روفانبيرا، حامل اللقب في العامين الماضيين.

وقرّر الفنلندي الذي بلغ سن الـ23 عاما عندما أحرز لقبه العالمي الثاني تواليا بألوان تويوتا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، السير على خطى أوجييه، الفائز بلقب البطولة 8 مرات، والمشاركة في برنامج جزئي.