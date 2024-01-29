بطولة إسبانيا: لابورتا وافق على استقالة تشافي بسبب مكانته "الأسطورية"

تراجع أداء برشلونة بشكل حاد هذا الموسم، فخسر أمام ريال مدريد 1-4 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في الرياض ثم خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بلباو 2-4 بعد التمديد.

قال رئيس برشلونة، جوان لابورتا، إنه وافق على عرض المدرب تشافي هرنانديس بالتخلي عن منصبه نهاية الموسم لأنه "أسطورة" في النادي الكاتالوني.

وأكد لابورتا أمام وسائل الإعلام في برشلونة، مساء أمس الأحد، "إنها صيغة أقبلها لأن تشافي هو من اقترحها عليّ، وهو أسطورة النادي، وشخص صادق وكريم يحب برشلونة".

وكان "مايسترو" خط الوسط السابق البالغ 44 عاما أعلن، السبت، أنه سيترك منصبه في 30 حزيران/ يونيو، بعد الهزيمة الثقيلة أمام فياريال 3-5 والتي أدت إلى تراجع حامل اللقب إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة متأخرا بفارق 11 نقطة عن جيرونا المتصدر في المرحلة الثانية والعشرين.

وقاد تشافي الذي مدد عقده في أيلول/ سبتمبر الماضي حتى 2025، برشلونة الموسم الماضي للفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 2019 بالإضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية.

تراجع أداء برشلونة بشكل حاد هذا الموسم، فخسر أمام ريال مدريد 1-4 في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في الرياض ثم خرج من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بلباو 2-4 بعد التمديد.

تابع لابورتا أنه "سيكون الدوري الإسباني صعبا، لكن لم يفلت من أيدينا بعد. علينا أن نقاتل من أجل إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن".

وأضاف أنه "علينا أن نقدّم كل ما لدينا من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا أيضا"، حيث يواجه برشلونة نظيره نابولي الإيطالي في ثمن النهائي خلال أسبوعين.