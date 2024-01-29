سينر يحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

بعد تأخره بمجموعتين، تمكن الإيطالي جانيك سينر من الفوز على الروسي دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس)، أمس الأحد، بواقع 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3، ليحقق لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.

كان هذا النهائي الأولى لسينر البالغ من العمر 22 عاما، والذي وصل إليه بإنهاء هيمنة النجم نوفاك ديوكوفيتش الطويلة على البطولة، في مفاجأة نصف النهائي. وهو أول إيطالي يفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وبالنسبة لميدفيديف، حامل لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس لعلام 2021، كانت هذه الخسارة الخامسة له في 6 نهائيات كبرى.