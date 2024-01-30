الركراكي: المغرب متحفز للفوز والتأهل على حساب جنوب إفريقيا

قال مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، خلال ندوة صحفية قبل مباراة ثمن نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم، إن مشاركة حكيم زياش، لاعب نادي غلاطة سراي التركي، ستحدد في آخر دقيقة بالنظر إلى إصابته..

تدريب منتخب المغرب، مساء أمس (Getty Images)

قال مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، مساء أمس الإثنين، إن منتخبه متحفز للفوز والتأهل في مباراة الثمن النهائي ضد نظيره الجنوب إفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره الجنوب إفريقي، اليوم الثلاثاء، في منافسات دور الثمن النهائي من بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم.

وأضاف الركراكي خلال ندوة صحفية، بكوت ديفوار، أنه "ليس هناك مجال للخطأ في المباراة، خاصة أن النتيجة السلبية ستعيد المنتخب إلى البلاد".

وتابع أنه "يجب استثمار نقاط قوتنا من أجل التأهل إلى ربع النهائي".

وأشار إلى أنه "يحترم جنوب إفريقيا"، لافتا إلى أن منتخب المغرب "تصدر دور المجموعات".

واعتبر أن "مشاركة حكيم زياش، لاعب نادي غلاطة سراي التركي، في المباراة ستحدد في آخر دقيقة، بالنظر إلى إصابته في المباراة الأخيرة".

وأوضح أن "الطاقم الطبي بالمنتخب يعمل جاهدا من أجل مشاركة زياش، خاصة أنه يعتبر أحد أهم العناصر بالمنتخب".

ولفت إلى "إصابة سفيان بوفال، مهاجم نادي الريان القطري، وعدم قدرته على إكمال البطولة".

وألمح إلى "إمكانية مشاركة نصير مزراوي، لاعب باير ميونخ الألماني، بعد تأكد عودته من الإصابة".

وتتواصل بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة بين 13 كانون الثاني/ يناير الجاري و11 شباط/ فبراير 2024 بكوت ديفوار.