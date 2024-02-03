أنشيلوتي: شكاوى برشلونة بشأن مزاعم التأثير على الحكام "غير احترافية"

يتصدّر ريال ترتيب الفرق برصيد 57 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن برشلونة الرابع قبل مواجهة الجار أتلتيكو الثالث الأحد.

أنشيلوتي (أ ب)

ردَّ مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، السبت على شكاوى برشلونة بشأن مزاعم تأثير النادي الملكي على حكّام الدوري الإسباني، واصفا إياها بـ"غير احترافية".

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واشتكى رئيس برشلونة، خوان لابورتا، والمدرب تشافي هرنانديز الجمعة من بث القناة التلفزيونية لريال مقاطع فيديو يتم خلالها انتقاد حكّام المباريات.

وقال تشافي إن الدوري "مغشوشا بالكامل" بسبب التأثير المزعوم لريال متصدّر البطولة على الحكّام.

وردّ أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية ديربي العاصمة مع الجار اللدود أتلتيكو "أنا محترف، ولهذا، لن أنزل إلى هذا المستوى، احتراما لكرة القدم الإسبانية".

وأضاف "لا تسألوني عن هذا الأمر لأنني لا أريد أن أُنزل مستواي (إلى هذا الحدّ)، هذا غير احترافي".

ويتصدّر ريال ترتيب الفرق برصيد 57 نقطة متقدما بفارق 10 نقاط عن برشلونة الرابع قبل مواجهة الجار أتلتيكو الثالث الأحد.

وضمن سياقٍ آخر، قد يضطر أنشيلوتي إلى الاعتماد على لاعبٍ في غير مركزه الأساسي لتعويض غياب الألماني أنتونيو روديغر في قلب الدفاع، في حال عدم تعافيه من الإصابة.

وفي ظل إصابة كل من النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي إيدر ميليتاو، فإن ناتشو فرنانديز هو اللاعب المتوفّر الوحيد في هذا المركز.

وسبق للاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني أن لعب كقلب دفاع سابقا مع ريال، لكنّه موقوف بسبب تراكم الإنذارات.

وقال أنشيلوتي "تحسّن روديغر كثيرا... سنراه غدا (الأحد) ونتّخذ القرار المناسب".

وأضاف الإيطالي أن داني كارفاخال، والفرنسي فيرلان ميندي ومواطنه إدواردو كامافينغا هم خياراته في حال عدم جاهزية روديغير.

وتابع "لم يسبق أن لعب كامافينغا في هذا المركز لكن لديه الإمكانات لفعل ذلك".

وأردف "هو سريع وقوي في الالتحامات. هم الخيارات الثلاثة المتاحة لي وأنا أثق بهم جميعهم".