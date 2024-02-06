كأس أمم إفريقيا: شكوك حيال مشاركة المهاجم النيجيري أوسيمهن في نصف النهائي

تعرض أوسيمهن، مهاجم نابولي الإيطالي، لخشونة زائدة خلال الالتحامات القوية في الفوز على أنغولا 1-0 في ربع النهائي، الجمعة، وتم استبداله في نهاية المباراة.

تحوم الشكوك حيال مشاركة المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمهن، مع منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة في ساحل العاج، وفق ما أفاد متحدث باسم منتخب "النسور الممتازة".

ويعاني أوسيمهن (25 عاما) رأس الحربة في الهجوم النيجيري، من آلام في البطن. ولم يسافر، مساء أمس الإثنين، مع بقية أعضاء الفريق إلى بواكي، حيث ستقام المواجهة المرتقبة أمام جنوب إفريقيا على ملعب السلام، غدا الأربعاء.

كما لم يتدرب أوسيمهن، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في إفريقيا للعام 2023، قبل مغادرة منتخب بلاده المتوج باللقب القاري ثلاث مرات من أبيدجان.

وقال المتحدث باسم المنتخب النيجيري، بابافيمي راجي، إنه "أكد أطباء الفريق أنه وُضع تحت المراقبة الدقيقة وأن أحد أعضاء الفريق الطبي بقي معه في أبيدجان".

وتعرض أوسيمهن، مهاجم نابولي الإيطالي، لخشونة زائدة خلال الالتحامات القوية في الفوز على أنغولا 1-0 في ربع النهائي، الجمعة، وتم استبداله في نهاية المباراة.

وسجل أوسيمهن هدفا واحدا ومرر كرة حاسمة واحدة منذ بداية البطولة القارية.