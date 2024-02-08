كوت ديفوار تواجه نيجيريا بنهائي كأس إفريقيا

تواجه كوت ديفوار نيجيريا بنهائي كأس إفريقيا بعد تغلبها على الكونغو الديمقراطية بهدف، وفوز نيجيريا على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

من لقاء كوت ديفوار والكونغو، مساء أمس (Getty Images)

بلغ منتخب كوت ديفوار الدور النهائي لكأس الأمم الإفريقية بفوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الحسن واتارا"، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة القارية.

وضرب منتخب "الأفيال"، مستضيف البطولة، موعدا في المباراة النهائية أمام منتخب نيجيريا، الأحد المقبل، على ملعب "الحسن واتارا"، في حين تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية، السبت.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 65 عن طريق سيباستيان هالر بعد ما استقبل كرة عرضية من ويلفريد سينجو من جهة اليمين قابلها بتسديدة من يسار منطقة الـ6 ياردات ارتطمت بأرضية الملعب ثم سكنت أعلى يسار المرمى.

وكان منتخب نيجيريا، قد تأهل هو الآخر لنفس الدور في وقت سابق من نفس اليوم، على حساب جنوب إفريقيا بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم منتخب "النسور الخضر" بالهدف الأول في الدقيقة 67 من ركلة جزاء عن طريق وليام تروست إيكونغ، وتعادل منتخب "بافانا بافانا" في الدقيقة 90 من ركلة جزاء أيضا عن طريق ميهلالي مايامبيلا.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب النيجيري، سجله فيكتور أوسيمين في الدقيقة 85 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو "VAR".

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غرانت كيكانا بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 116.