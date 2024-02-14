إنريكي يتردد في الحديث عن مبابي قبل مواجهة سوسيداد

تردد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، في الحديث عن كيليان مبابي، قبل مواجهة ريال سوسيداد بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

بدا المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، مترددا في الحديث عن المهاجم النجم كيليان مبابي، قبل مواجهة ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

يعاني مبابي من آلام في الكاحل الأيسر وكان بديلا لم يشارك في مباراة الدوري، السبت، ضد ليل.

عندما سئل، أمس الثلاثاء، عما إذا كان مبابي مستعدا للمشاركة أساسيا ضد سوسيداد في مباراة الذهاب بدور الـ16، أجاب إنريكي بـ"نعم" مقتضبة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

قال إنريكي عبر مترجم إنه "كان من الممكن أن يلعب قبل أربعة أيام لو كانت المباراة نهائية.. لكن بما أنها لم تكن (نهائية) فلا تستحق المخاطرة".

ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية حزيران/ يونيو، ولم يعلن النجم الفرنسي بعد ما إذا كان سيبقى أم لا، مع وجود تقارير تربطه بشدة بالانتقال إلى ريال مدريد.

لذلك تم إخبار إنريكي أن مباراة اليوم في بارك دي برينس يمكن أن تكون آخر مباراة لمبابي على أرضه مع النادي في دوري أبطال أوروبا، نظرا لأن سوسيداد قد يقصي باريس سان جيرمان.

يتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق 11 نقطة بينما يحتل سوسيداد المركز السابع فقط في الدوري الإسباني. لكن المنافسة في إسبانيا أقوى بشكل عام، ولم ينتج الدوري الفرنسي منافسا موثوقا هذا الموسم، كما حدث عندما فاز مونبلييه (2012) وموناكو بقيادة مبابي (2017) وليل (2021) باللقب، وعندما فشل لانس في تحقيق اللقب بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي.

مرة أخرى، تتجه الأنظار إلى دوري أبطال أوروبا كمؤشر حقيقي لمستوى باريس سان جيرمان.

عندما سئل عما إذا كان باريس سان جيرمان هو المرشح للتأهل أمام سوسيداد، أجاب إنريكي أنه "لن أجيب على هذا السؤال.. لا يهم ما أقوله، فالمرشح يحتاج إلى إظهار ذلك على أرض الملعب".

ربما يحاول إنريكي عمدا تخفيف بعض الضغط عن لاعبيه وهذا أمر مفهوم، نظرا لسجل باريس سان جيرمان المخيب في المسابقة.