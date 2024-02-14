دوري أبطال أوروبا: السيتي يضع قدما في ربع النهائي

تفوّق السيتي فنيًا خلال الشوط الأول، وترجم دي بروين هذا التفوّق من خلال منحه أسبقية مبكرة من تسديدة منخفضة (10).

خطا مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه كوبنهاغن الدانماركي 3-1 مساء الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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ويدين السيتي بفوزه إلى ثلاثية البلجيكي كيفين دي بروين (10) والبرتغالي برناردو سيلفا (45+1) وفيل فودين (90+2)، بعدما كان ماغنوس ماتسن عادل لأصحاب الارض (34).

وكان دي بروين نجم المباراة بامتياز بعد أن سجّل هدفا ومرر كرتين حاسمتين.

وكان نجم السيتي النرويجي إيرلينغ هالاند قد سجل السبت ثنائية الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري المحلي، ليجدد الموعد مع الشباك لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر وبعد عشرة أيام على عودته من إصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين.

وهذا الفوز الحادي عشر تواليًا لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في مختلف المسابقات.

وكانت هذه المرة هي الثانية فقط التي يخوض فيها الفريق الدانماركي الأدوار الإقصائية في تاريخه بعدما كان نجح في التفوّق على مانشستر يونايتد الإنجليزي وغلطة سراي التركي ليرافق بايرن ميونخ عن المجموعة الأولى.

وتفوّق السيتي فنيًا خلال الشوط الأول، وترجم دي بروين هذا التفوّق من خلال منحه أسبقية مبكرة من تسديدة منخفضة (10).

وتابع السيتي ضغطه نحو منطقة أصحاب الأرض بحثا عن هدف ثان، إلا أنّ خطأ كبيرا من الحارس البرازيلي إيدرسون سمح لماتسن بمعادلة النتيجة من تسديدة مذهلة على مشارف المنطقة (34).

غير أنّ الضيوف دخلوا إلى استراحة الشوطين مطمئني البال بعض الشيء بعدما أعادهم سيلفا إلى المقدمة إثر تمريرة رائعة من دي بروين فغمزها الأول بيسراه داخل المرمى (45+1).

وفي الشوط الثاني، تابع السيتي من حيث أنهى في الأول، من حيث الضغط والهيمنة على الاستحواذ، من دون أن يتمكن من إيجاد المرمى في ظل تقوقع دفاعي لأصحاب الأرض.

وحصل السيتي على غير فرصة لتعزيز تقدمه، لكنّ حارس كوبنهاغن البولندي كاميل غرابارا كان في المرصاد لتصدي لمحاولتين خطيرتين لدي بروين والبديل البلجيكي جيريمي دوكو.

لكنّ فودين نجح في تعزيز غلة السيتي قبيل مباراة الإياب بعدما سجّل هدفا ثالثا إثر لعبة جماعية وصلت إلى دي بروين داخل المنطقة قبل أن يرجعها بذكاء إلى فودين المتقدم الذي سددها داخل المرمى (90+2).