بايرن ميونيخ يدين تصريحات عنصرية ضد مدافعه أوباميكانو

أدن بايرن ميونخ بشدة التعليقات العنصرية الموجهة لدايوت أوباميكانو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن "من يتفوه بمثل هذه الكلمات البغيضة ليس من مشجعي نادينا. نحن جميعا نقف خلف أوبا".

أدان نادي بايرن ميونيخ التعليقات العنصرية التي أرسلت لمدافع الفريق، دايوت أوباميكانو، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي خسرها الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو.

كتبت العديد من التعليقات العنصرية على حساب المدافع الفرنسي على انستغرام بعد خسارة بايرن بهدف نظيف، مساء أمس الأربعاء، أمام لاتسيو في دور الستة عشر من الشامبيونزلييغ.

طرد أوباميكانو بسبب التحام قوي مع لاعب لاتسيو، غوستاف إيساكسن، ما أدى لتسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

"يدين نادي بايرن ميونخ بشدة التعليقات العنصرية الموجهة لدايوت أوباميكانو على مواقع التواصل الاجتماعي. من يتفوه بمثل هذه الكلمات البغيضة ليس من مشجعي نادينا. نحن جميعا نقف خلف أوبا"، بحسب منشور على حساب النادي الرسمي بموقع إكس.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الرئيس التنفيذي لبايرن، يان كريستيان دريسن، أثار هذه القضية في خطاب ألقاه في فندق الفريق بعد المباراة.

وقال إن "ما أزعجني هو التعليقات المثيرة للاشمئزاز على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بهذا، كل ما يمكنني قوله إنه أمر بغيض. هذا النوع من التعليقات الغوغائية العنصرية ليس من عالمنا. هذه ليست مبادئ نادي بايرن ميونخ، وهو أمر لن نتسامح معه".

تعرض أوباميكانو لتعليقات عنصرية سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، بعد خسارة بايرن أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.