سان جيرمان يهزم سوسيداد ولاتسيو يتغلب على بايرن ميونخ

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا هاما على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، مساء أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووضع فريق العاصمة الفرنسية، بهذا الفوز، قدما في ربع نهائي دوري الأبطال قبل موقعة الإياب التي ستقام في إسبانيا يوم 5 آذار/ مارس المقبل على ملعب "ريالي أرينا" معقل ريال سوسيداد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يفتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من القائد ماركينيوس، فيما أضاف زميله برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وحقق النجم الفرنسي كيليان مبابي رقما قياسيا بتسجيله هدفا في المباراة، بعد ما وصل إلى الهدف رقم 44 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثاني هدافي البطولة تحت 25 عاما.

وسجل مبابي أهدافه في 68 مباراة في المسابقة القارية، ليتفوق على الأسطورة راؤول غونزاليس صاحب المركز الثالث في القائمة، في حين يتقدم عليهما ليونيل ميسي بتسجيله 59 هدفا قبل بلوغه 25 عاما.

وفي مباراة أخرى، وعلى ملعب "الأوليمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، حقق فريق لاتسيو فوزا ثمينا على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، سجله تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد الفرنسي دايو أوباميكانو، مدافع الفريق الألماني، في الدقيقة 67 إثر تدخله القوي على الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس، لاعب لاتسيو، داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة الجزاء.