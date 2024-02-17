ليفاندوفسكي يعيد برشلونة إلى سكة الانتصارات بفوز متأخر

لم يكن فوز برشلونة مقنعا قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقّف رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

(أ ب)

أعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز الصعب والمتأخر على مضيفه سيلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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وعاد برشلونة إلى نغمة الانتصارات بعد تعادله المخيب أمام ضيفه غرناطة 3-3 في المرحلة الماضية، رافعا رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف جاره الكاتالوني جيرونا الثاني الذي يلعب مع أتلتيك بلباو الإثنين، وبفارق سبع نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر قبل مواجهته مع رايو فايكانو الأحد.

ويدين فريق المدرب تشافي هرنانديز بالفوز إلى ليفاندوفسكي الذي سجّل الهدفين (45 و90+7 من ركلة جزاء).

ورفع نجم بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين سابقا رصيده إلى 12 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ولم يكن فوز برشلونة مقنعا قبل رحلته إلى إيطاليا لمواجهة نابولي الأربعاء في قمة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما توقّف رصيد سيلتا فيغو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وعانى برشلونة في فرض أفضليته وخلق فرص للتسجيل وانتظر الدقيقة 45 لهز شباك مضيفه عندما مرر لامين جمال كرة إلى ليفاندوفسكي خارج المنطقة فهيأها لنفسه عند حافتها وسددها قوية بيمناه وأسكنها على يمين الحارس فيسنتي غوايتا (45).

ونجح سيلتا فيغو في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية لقائده المخضرم ياغو أسباس فشل حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن في التصدي لها (47).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة اقتنص جمال ركلة جزاء انبرى لها البولندي بنجاح (90+7) وجنّب مدربه تشافي الذي أعلن رحيله عن النادي نهاية الموسم، المزيد من الانتقادات.