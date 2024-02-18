آمال يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي تتلاشى

تلاشت آمال فريق يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد التعادل مع فيرونا 2-2، مساء أمس السبت.

فرّط يوفنتوس في نقطتين ثمينتين في صراعه مع إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله مع مضيفه فيرونا 2 – 2، مساء أمس السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

جاءت ثنائية اليوفي عن طريق فلاهوفيتش ورابيو فى الدقيقتين 28 و55، بينما سجل هدفى فيرونا مايكل فولورونشو وتيجاني نوسلين فى الدقيقتين 11 و52.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد هيلاس فيرونا 20 نقطة في المركز الثامن عشر.