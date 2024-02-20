كالزونا مدربا جديدا لنابولي قبل مواجهة برشلونة

تولى كالزونا مهمة تدريب نابولي قبل مواجهة برشلونة، والمدرب الإيطالي سيجمع بين تدريب منتخب سلوفاكيا ونادي الجنوب حتى نهاية الموسم.

أعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين فرانشيسكو كالزونا مدربا جديدا لفريقه لكرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفا لوالتر ماتزاري الذي أُقيل بسبب تدهور نتائج الفريق بالدوري المحلي.

وكتب النادي عبر حسابه على منصة إكس، أمس الإثنين، أن "فرانشيسكو كالزونا هو مدربنا الجديد.. مرحبا بك".

في حين قال أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي الجنوب الإيطالي عبر حسابه: "أشكر والتر ماتزاري، صديق عائلة دي لورينتس ونابولي، على دعم الفريق في لحظات معقدة".

وتابع أنه "سيبقى في قلوب أهل نابولي وعائلتنا، ومرحبا بكم مرة أخرى فرانشيسكو كالزونا، الذي عمل معنا بالفعل مع ساري وسباليتي".

ويأتي التغيير بالجهاز الفني لنابولي قبل يومين فقط من مواجهة الفريق وبرشلونة، غدا الأربعاء، على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي المركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو للموسم الحالي برصيد 36 نقطة جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم.

وسيجمع فرانشيسكو كالزونا (55 عاما)، بين تدريب منتخب سلوفاكيا والذي سيحتفظ به بعد أن تأهل معه لنهائيات "يورو 2024" بألمانيا، وتدريب نابولي حتى نهاية الموسم.