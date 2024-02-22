بطولة إنجلترا: ظهير يونايتد لوك شو قد يغيب حتى نهاية الموسم

خرج المدافع الدولي من الملعب جراء تعرضه للإصابة في الدقيقة 45 من الشوط الأول في الفوز على لوتون تاون 2-1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين.

تعرّض ظهير مانشستر يونايتد، لوك شو، لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، وفقا لما أفاد سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال يونايتد في بيان، مساء أمس الأربعاء، إنه"تعرض لوك شو لإصابة عضلية وسيغيب لفترة طويلة".

وتابع أنه "لا تزال هناك حاجة لمزيد من التقييم لتحديد مدى خطورة الإصابة، لكننا نتوقع أن يغيب لبضعة أشهر".

وخرج المدافع الدولي من الملعب جراء تعرضه للإصابة في الدقيقة 45 من الشوط الأول في الفوز على لوتون تاون 2-1، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين.

ودخل شو (28 عاما) بسباق مع الزمن لاستعادة لياقته للانضمام إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" في الاستحقاق القاري في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وشارك شو الذي عاد إلى صفوف "الشياطين الحمر" في كانون الثاني/ يناير بعد شهر من الغياب بسبب الإصابة أيضا، في 15 مباراة فقط في جميع المسابقات خلال موسم 2023-2024.

ويحتل يونايتد الذي يستقبل فولهام ضمن المرحلة السادسة والعشرين، السبت، المركز السادس برصيد 44 نقطة، متأخرا بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر.