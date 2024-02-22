ليفربول يمطر شباك لوتون تاون برباعية في "أنفيلد"

عزز فريق ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه الكبير على ضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف لهدف، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البطولة.

ونجح أصحاب الأرض في قلب تأخرهم بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين في الشوط الثاني بعد أن أمطروا شباك منافسيهم بأربعة أهداف متتالية ليقتنصوا نقاط المباراة الثلاث.

وخاض "الريدز" المباراة في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة أمثال محمد صلاح، وأليسون بيكر، وديوغو غوتا، وجويل ماتيب، ودومينيك سوبوسلاي، وأليكساندر أرنولد.

ورفع ليفربول رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الأول بعد أن حقق فوزه الثالث تواليا، والثامن عشر هذا الموسم، فيما تجمد رصيد لوتون تاون عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب العام.

سجل أهداف ليفربول، كل من فيرغيل فان دايك، وكودي غاكبو، ولويس دياز، وهارفي إيليوت في الدقائق 56، 58، 71، 90 على التوالي، بينما سجل تشيدوزي أوغبيني هدف لوتون تاون الوحيد في الدقيقة 12.