تيباس: مبابي لاعبا في ريال مدريد بنسبة 99%

ذكرت مصادر مطلّعة بهذا الشأن أنّ المفاوضات حول راتب اللاعب أصبحت متقدمة بين الطرفين.

أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، قناعته بأنّ النجم الفرنسي كيليان مبابي سيوقّع أو أنّه وقّع بالفعل مع ريال مدريد، حسب ما قال لصحيفة "ليكيب" الفرنسية اليومية في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة.

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وأبلغ مبابي (25 عامًا) ناديه باريس سان جيرمان في شباط/فبراير الماضي نيته الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وقال تيباس "مع العلم أنه سيترك باريس سان جيرمان، هناك فرصة بنسبة 99% أن يوقع مبابي لريال مدريد. لكنني لا أعرف ما إذا كان قد وقع بالفعل".

لم يخف مبابي قط إعجابه منذ الطفولة بريال مدريد الذي يعد الفريق الأكثر ترجيحا لخطف توقيع إحدى أفضل المواهب العالمية على الإطلاق.

وأضاف تيباس "إنها أخبار كبيرة لريال مدريد ولكرة القدم الإسبانية. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. من وجهة نظري، (جود) بيلينغهام و(إيرلينغ) هالاند ومبابي هم اللاعبون الثلاثة المهيمنون على هذا الكوكب، واثنان منهم أصبحوا في ريال مدريد".

وذكرت مصادر مطلّعة بهذا الشأن أنّ المفاوضات حول راتب اللاعب أصبحت متقدمة بين الطرفين.

وأشاد تيباس بالطريقة التي يُدار بها ريال مدريد، وقال "من الناحية الاقتصادية، فإنهم فعالون للغاية".

وتابع "في الوقت الحالي، نتائجهم المالية جيدة جدًا ويمكنهم إنفاق أكثر بكثير مما ينفقون. كان ريال مدريد يقظًا للغاية من الناحية المالية ومستعدًا للتعاقد مع مبابي".