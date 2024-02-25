هاري كين يعيد بايرن ميونخ لطريق الانتصارات

أعاد اللاعب هاري كين فريقه بايرن ميونخ لطريق الانتصارات بعد أن قاده للفوز على لايبزيغ بهدفين لهدف في الدوري الألماني.

قاد الدولي الإنجليزي، هاري كين، فريقه بايرن ميونخ للفوز على ضيفه لايبزيغ بهدفين لهدف، مساء أمس السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليغا".

وساهم كين، في هذا الفوز الثمين، بتسجيله هدفي فريقه، ليستعيد معه ذاكرة الانتصارات التي توقفت في آخر 3 مباريات خسرها العملاق البافاري؛ منها اثنتين في الدوري المحلي وواحدة في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح النجم الإنجليزي، التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 53 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من جمال موسيالا، قبل أن يدرك السلوفيني، بنيامين سيسكو، التعادل للايبزيغ في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الفوز، رفع العملاق البافاري رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، ويصبح الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر 8 نقاط، فيما توقف رصيد لايبزيغ عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وفي نفس الجولة، تعادل يونيون برلين مع ضيفه هايدينهايم بهدفين لمثلهما، وشتوتغارت مع ضيفه كولن بهدف لمثله، وبنفس النتيجة تعادل فيردر بريمن مع ضيفه دارمشتات.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا كبيرا بخمسة أهداف لهدفين على ضيفه بوخوم، الذي ألحق الهزيمة ببايرن ميونخ في الجولة الماضية مباشرة.