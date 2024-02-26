ليفربول يتوج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد فوزه على تشيلسي

يتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال ينافس على كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

(أ ب)

قاد فيرغيل فان ديك فريق ليفربول للفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة للمرة العاشرة بعد فوزه 1-0 على تشيلسي في ويمبلي، مساء أمس الأحد.

رأسية قلب الدفاع في الدقيقة 28 من الوقت الإضافي حسمت المواجهة المتوترة التي انتهت بالتعادل 0-0 في الوقت الرسمي.

خطف الفريق اللقب الثامن من الألقاب الكبرى ليورغن كلوب، وأكد أن مدرب ليفربول لن ينهي موسمه الأخير في النادي خالي الوفاض.

من المقرر أن يتنحى كلوب عن منصبه في نهاية الموسم، لكن الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية أبقى فريقه على المسار الصحيح لتحقيق أربعة ألقاب غير محتملة.

يتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال ينافس على كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

كان مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، يأمل في الفوز بأول لقب كبير له في إنجلترا بعد مشاركات مع ساوثهامبتون وتوتنهام.