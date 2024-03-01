منتخب إسبانيا لكرة القدم للسيدات يحتفل بلقب آخر دون منغصات

منت الإسبانيات أيضا المشاركة في أولمبياد باريس، فيما ستكون مشاركتهن الأولى على الإطلاق في الأولمبياد.

أصبح منتخب كرة القدم النسائي في إسبانيا يحظى بالاهتمام أخيرا بسبب طريقة لعبه على أرض الملعب، وليس بسبب سلوك مسؤوليه.

تمكنت الإسبانيات من حصد لقب آخر بعد كأس العالم للسيدات في آب/ أغسطس الماضي، بفوزهن في النسخة الافتتاحية من بطولة دوري الأمم الأوروبية للسيدات، يوم الأربعاء.

ويدور الحديث هذه المرة في إسبانيا عن العروض الرائعة للمنتخب وليس عن قبلة غير مرغوب فيها أفسدت احتفالات الفريق بكأس العالم.

كانت قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لويس روبياليس، على شفاه اللاعبة جيني هيرموسو خلال حفل توزيع جوائز كأس العالم، أثارت غضبا واسع النطاق في إسبانيا وأشعلت واحدة من أسوأ أزمات الرياضة.

واستقال روبياليس في نهاية المطاف، واتهمه الادعاء فيما بعد بالاعتداء الجنسي.

وطغت الفضيحة على أداء المنتخب النسائي وإنجازه التاريخي فيما كان ظهوره الثالث فقط في المونديال.

ولم يكن هناك جدل هذه المرة بعد انتصار كبير آخر، فقط الثناء على النساء اللاتي انتصرن مرة أخرى وتم الاعتراف أخيرا بموهبتهن، وليس كفاحهن ضد التمييز الجنسي أو عدم المساواة.

فريق "لا يقهر"، هكذا وصفت صحيفة "ماركا" الرياضية اليومية المنتخب النسائي الإسباني في واحد من العناوين العديدة التي تصدرت الصفحات الأولى، أمس الخميس، سواء في الصحف اليومية الرياضية أو العامة.

ونظمت مراسم استقبال رسمية للفريق للقاء رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في مدريد، حيث كررت قائدة المنتخب، إيرين باريديس، دعواتها إلى مزيد من الدعم للرياضات النسائية.

وقالت "أغتنم هذه الفرصة للحديث عن ضرورة دعم الرياضة النسائية بأكثر من مجرد كلمات... نحن بحاجة إلى قوانين تحمينا وتساعدنا".

جاء الفوز 2-0 على منتخب فرنسا أمام حشد قياسي بلغ 32657 متفرجا على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، وهو أكبر حشد على الإطلاق لمشاهدة منتخب إسبانيا للسيدات في البلاد.

وقالت هيرموسو "بالنسبة لنا، من دواعي سروري أن نكون قادرين على الفوز بالألقاب هنا أمام جماهيرنا، وأن نشعر بدعمهم، وأعتقد أن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك، وهذا يثبت أن كرة القدم النسائية هي المستقبل".

من خلال الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، ضمنت الإسبانيات أيضا المشاركة في أولمبياد باريس، فيما ستكون مشاركتهن الأولى على الإطلاق في الأولمبياد، حيث سيحاولن بلا شك البناء على الزخم.