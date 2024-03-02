تشافي: برشلونة دخل "لحظة الحقيقة"

يحلّ حامل اللقب على بيلباو الأحد، بعد تعويض تأخرّه مستفيدا من تعادلين للفريق الملكي وخسارتين لجاره الكاتالوني خلال المباريات الخمس الأخيرة محليا.

دخل برشلونة الإسباني الذي لم يخسر في آخر ست مباريات في جميع المسابقات "لحظة الحقيقة" في موسمه، قبل رحلته الصعبة إلى بيلباو الأحد ثم استقبال نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن مدرّبه تشافي هرنانديز اليوم السبت.

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قال المدرّب الكاتالوني في مؤتمر صحافي "أصبحنا أفضل في المباريات الأخيرة، لدينا مشاعر جيّدة وهذه لحظة الحقيقة. أن نقارن أنفسنا مع خصوم مباشرين في وقت يقترب دوري الأبطال، هذه اللحظة الحاسمة".

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق ثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد واثنتين عن جيرونا مفاجأة الموسم. يحلّ حامل اللقب على بيلباو الأحد، بعد تعويض تأخرّه مستفيدا من تعادلين للفريق الملكي وخسارتين لجاره الكاتالوني خلال المباريات الخمس الأخيرة محليا.

وتابع المدرب السابق لنادي السد القطري "لعبنا ضدّهم أخيرا وأقصونا من (ربع نهائي) الكأس (4-2 بعد التمديد). هم الخصم الأقوى بدنيا في الدوري، والأكثر ثقة".

وأضاف قبل مواجهة خامس الدوري الذي لم يخسر على أرضه منذ سقوطه في المرحلة الأولى أمام ريال مدريد "بحال فوزنا، سنقطع خطوة كبيرة"، وسيكون الأحد "يوما للبحث عن الاستمرارية في أسلوبنا".

وفضّل تشافي عدم التحدث عن مستقبله بعد إعلانه المفاجئ الرحيل في نهاية الموسم، إثر سلسلة مخيبة من النتائج في كانون الثاني/يناير "في الوقت الذي نتحدث فيه راهنا، لم يتغيّر شيء. هذا ليس حديث الساعة".