نابولي يفوز بصعوبة على يوفنتوس في الدوري الإيطالي

فاز نابولي بصعوبة على يوفنتوس في الدوري الإيطالي، وواصل فريق الجنوب صحوته تحت قيادة كالزونا، وتعثر (البيانكونيري) من جديد.

حقق فريق نابولي فوزا بشق الأنفس على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وواصل فريق الجنوب الإيطالي بهذا الفوز صحوته في البطولة تحت قيادة مدربه الجديد فرانشيسكو كالزونا، محققا فوزه الثاني تواليا، ليرفع الفريق رصيده إلى 43 نقطة متقدما للمركز السابع.

في المقابل، استمر مسلسل النتائج السلبية وإهدار النقاط لفريق "البيانكونيري" خلال الفترة الأخيرة، ليبتعد الفريق رويدا رويدا عن دائرة المنافسة على اللقب بعد تجمد رصيده 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، والذي يواجه جنوى، الإثنين، في نفس الجولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد سجله الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني عادل فريق السيدة العجوز النتيجة عن طريق فيديريكو كييزا في الدقيقة 81، قبل أن يسجل جياكومو راسبادوري هدف الفوز لنابولي بالدقيقة 88.