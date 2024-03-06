دوري الأبطال: بايرن ميونخ الجريح يثأر من لاتسيو ويبلغ ربع النهائي

في ظل الضغط الكبير على لاعبي بايرن ومدربهم توخيل الذي أشارت تقارير محلية قبل المباراة إلى أن منصبه سيكون في مهب الريح في حال الخروج أمام لاتسيو، فلم تكن بداية المباراة هي الأفضل.

من احتفال لاعبي البايرن بالتأهل (أ ب)

ثأر بايرن ميونخ الجريح بمعاناته المحلية من ضيفه لاتسيو عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وحجز بطاقته إلى ربع النهائي.

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وسجّل كين (39 و66) وتوماس مولر (45+2) أهداف بايرن حامل لقب المسابقة القارية الأم ست مرات آخرها عام 2020 بقيادة المدرب هانزي فليك.

وكان بايرن قد خسر 0-1 ذهابا على الملعب "الأولمبي" في روما قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت المباراة عودة لوروا سانيه إلى تشكيلة بايرن بعد غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام فرايبورغ في الدوري الألماني بسبب إجهاد في الفخذ.

كما دفع المدرب توماس توخيل بطل المسابقة مع تشيلسي الإنجليزي عام 2021 بالمدافع الإنجليزي إريك داير مكان الكوري الجنوبي مين-جاي كيم، والظهير الأيسر البرتغالي رافايل غيريرو مكان الكندي ألفونسو ديفيز.

من جهته، أشرك مدرب لاتسيو ماوريسيو ساري الظهير الأيسر لوكا بيليغريني مكان الألباني السيد هيساي والأوروغواياني ماتياس فيسينو مكان دانيلو كاتالدي في الوسط، بقيادة المهاجم المخضرم والقائد تشيرو إيموبيلي.

ودخل العملاق البافاري إلى المباراة في ظل ظروف صعبة وغير معتادة، إذ فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات، ما دفع بإدارته إلى إعلان رحيل توخيل في نهاية الموسم، بعد أن أصبحت آماله في الحفاظ على لقب البوندسليغا للعام الـ12 تواليا ضئيلة في ظل ابتعاد باير ليفركوزن بفارق 10 نقاط في الصدارة.

بدوره، دخل لاتسيو اللقاء عقب خسارة دراماتيكية أمام ميلان 0-1 في لقاء شهد طرد ثلاثة من لاعبيه (الفرنسي ماتيو غندوزي، بيليغريني والمونتينغري أدام ماروسيتش)، حيث يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب "السيري آ" بعد حلوله وصيفًا الموسم الماضي.

وفي ظل الضغط الكبير على لاعبي بايرن ومدربهم توخيل الذي أشارت تقارير محلية قبل المباراة إلى أن منصبه سيكون في مهب الريح في حال الخروج أمام لاتسيو، فلم تكن بداية المباراة هي الأفضل.

وحصل إيموبيلي على فرصة منح الضيوف تقدما قاتلا إثر تمريرة عرضية من ماتيا زاكانيي، أخطأ داير في تشتيتها بالرأس، إلا أن مهاجم لاتسيو المنفرد ارتمى إليها دون أن يصيبها برأسه فذهبت إلى ركلة مرمى (36).

وكان ثمن إضاعة الفرصة باهظا وسريعا بالنسبة لرجال ساري، إذ تمكن كين من إعادة فريقه إلى صلب المواجهة بافتتاحه التسجيل إثر تمريرة طولية من ألكسندر بافلوفيتش نحو مولر المتقدم فأعادها برأسه نحو غيريرو الذي تلقفها بتسديدة غمزها كين برأسه وارتدت من يد الحارس إيفان بروفيديل مباشرة نحو مرماه (39).

ووضع مولر بايرن في وضعية المتأهل عندما منحه الهدف الثاني قبل نهاية الأول إثر ركلة ركنية نفّذها غيريرو فحاول دفاع روما إبعادها لكنها وصلت إلى المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت الذي سددها "على الطاير" فلمست مولر وعانقت الشباك (45+2).

وتلقى لاتسيو ضربة في مستهل الشوط الثاني بعدما اضطر ساري لاستبدال إيموبيلي بسبب الإصابة إثر تدخل من دي ليخت.

وضرب كين بقوة في الشوط الثاني مسجلا هدفه الثاني والـ33 في 33 مباراة مع بايرن هذا الموسم، فوجه الضربة القاضية للضيوف عندما استغل كرة مرتدة من الحارس بروفيديل إثر تسديدة من سانيه فتابعها الدولي الإنجليزي بسهولة داخل المرمى (66).