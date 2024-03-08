كأس مصر: الأهلي يحتفظ باللقب على حساب الزمالك

كانت البداية عبر ضغط هجومي للأهلي وتسديدة من عمرو السولية علت عارضة محمد عواد (4)، ورد أحمد سيد "زيزو" بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء (12) أبعدها مصطفى شوبير إلى ركنية.

توج الأهلي بطلا لكأس مصر في نسختها الـ91 للمرة الثانية تواليا والتاسعة والثلاثين في تاريخه بفوز دراماتيكي في الوقت القاتل على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2-0 الجمعة على ملعب الأول "بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في المباراة النهائية.

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وسجل هدفا فوز الأهلي إمام عاشور لاعب الزمالك السابق في الظهور الأول بالقميص الأحمر (85) والبديل محمد مجدي "افشه" (90+5).

وجاء الشوط الأول متوسط فنيا غلب عليه الحذر الدفاعي وانحصر اللعب أغلب فتراته في وسط الملعب مع أفضلية هجومية للزمالك الأكثر سيطرة واستحواذا.

وكانت البداية عبر ضغط هجومي للأهلي وتسديدة من عمرو السولية علت عارضة محمد عواد (4)، ورد أحمد سيد "زيزو" بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء (12) أبعدها مصطفى شوبير إلى ركنية.

عاب لاعبو الأهلي البطء الشديد في نقل الهجمة وأخطاء التمرير وتباعدت خطوطه وظهر محمود عبد المنعم "كهربا" وحيدا في عمق دفاع الأبيض، ما استغله لاعبو الزمالك في السيطرة على وسط الملعب وتعددت الهجمات عن طريق زيزو، لكنها افتقدت للمسة الأخيرة.

زادت سيطرة الزمالك مع بداية الشوط الثاني بفعل تغييرات مدربه البرتغالي جوزيه غوميش، وتعددت المحاولات الهجومية عن طريق مصطفى شلبي وعبد الله السعيد والبديل ناصر منسي، فيما تحمل دفاع الأهلي وشوبير عبء الضغط الهجومي.

وعلي عكس سير المباراة ومن أول هجمة منظمة للأهلي (85)، وصلت الكرة للبديل محمد مجدي "افشه" أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها إمام عاشور بتسديدة سكنت الشباك على يسار محمد عواد.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مرر عاشور الكرة للقادم من الخلف محمد مجدي افشه سددها مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء داخل الشباك على يسار عواد.