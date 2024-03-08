ليفربول يقسو على سبارتا براغ بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي

في إشارة إيجابية للريدز، عاد النجم المصري محمد صلاح من الإصابة ليشارك بديلا في المباراة في الدقيقة 74.

(أ ب)

أحرز الأوروغواياني، داروين نونيز، هدفين ليساعد ليفربول على الفوز على سبارتا براغ بنتيجة قاسية في الدور الـ16 بالدوري الأوروبي، مساء أمس الخميس.

الفوز 5-1 على الفريق التشيكي جعل ليفربول يضع قدما في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتستضيف كتيبة المدرب، يورغن كلوب، مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب آنفيلد.

وفي إشارة إيجابية للريدز، عاد النجم المصري محمد صلاح من الإصابة ليشارك بديلا في المباراة في الدقيقة 74.

ليفربول على موعد مع مواجهة صعبة على ملعب أنفيلد قبل ذلك أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، يوم الأحد.