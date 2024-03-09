استمرار غياب ماركينيوس عن صفوف سان جيرمان

أصيب البرازيلي البالغ 29 عاما بربلة ساقه في 17 شباط/فبراير ضد نانت، وغاب بعدها عن مباريات رين، موناكو وريال سوسييداد الإسباني الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يغيب قائد باريس سان جيرمان، المدافع البرازيلي ماركينيوس مجدّدا عن مباريات فريقه بسبب أوجاع في وتر أخيل، بحسب ما أعلن النادي عشية مواجهة ضيفه رينس الأحد في المرحلة 25 من بطولة فرنسا.

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وقال متصدّر الدوري في بيان اليوم السبت "بسبب آلام مستمرّة في وتر أخيل، سيخضع ماركينيوس لعلاج خاص. سيخلد للراحة في الأيام المقبلة".

وأصيب البرازيلي البالغ 29 عاما بربلة ساقه في 17 شباط/فبراير ضد نانت، وغاب بعدها عن مباريات رين، موناكو وريال سوسييداد الإسباني الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما زميله في خط الدفاع، البرتغالي دانيلو بيريرا، المصاب بفخذه الأيمن والغائب أيضا عن مباراة سوسييداد، فقد يعود بمواجهة رينس تاسع ترتيب "ليغ 1".

ويتابع الإسباني ماركو أسينسيو "المصاب بعضلات فخذه الخلفية اليمنى أمام موناكو عمل اللياقة" وسيغيب أيضا الأحد عن مباراة رينس، على غرار قلب الدفاع بريسنيل كيمبيمبي والسلوفاكي ميلان شكرينيار الذي عاد إلى التمارين الفردية.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن بريست، لكنه تعادل في آخر مباراتين.