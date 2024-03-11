أنشيلوتي: الضغط كبير وكل مباراة قد تكون فخًا بهذه المرحلة

أشار أنشيلوتي إلى أن "الضغط كبير إذ تبقى 10 مباريات، والتعادل هنا في ريال مدريد بداية الأزمات".

عقب مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، على فوز فريقه في المباراة أمام سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير ومواصلة تصدر لائحة الدوري الإسباني.

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وقال في تصريحات له عقب المباراة "الأسلوب، القوة، الضغط، لم يكن الأمر معقدا لتقديم أداء أفضل من يوم الأربعاء (مباراة لايبزيج)، نحن سعداء، لقد حققنا ذلك، كل مباراة يمكن أن تكون فخا في هذه المرحلة".

وتحدث عن مودريتش بالقول "لقد استحق التصفيق، كان أداؤه متكاملا للغاية، وذلك بسبب الحب الذي نكنه له جميعا"، فيما قال عن مقارنة لاعب مانشستر سيتي، رودري، بين الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي "الأمر مختلف، ليس أفضل ولا أسوأ".

وأضاف أنشيلوتي "في الدوري الإنجليزي هناك كثافة أكبر، لكن على المستوى التكتيكي الدوري الإسباني فرقه أفضل بكثير".

وأشار إلى أن "الضغط كبير إذ تبقى 10 مباريات، والتعادل هنا في ريال مدريد بداية الأزمات".

وعن رأيه في نجم الفريق فينيسيوس جونيور، قال "لقد أخبرته أنه الأفضل، وقلت نفس الشيء لروديغر وناتشو، ما تحدثنا عنه يبقى بيننا، سنواصل الحديث عنه".

وتابع "لدينا الكثير من البطاقات وهذا يؤثر علينا، بعضها عادل وبعضها لا، مثل بطاقة بيلينغهام في المباراة السابقة، وهو جانب علينا تحسينه".

وأكمل "في تلك المباراة، أول شيء فكرت فيه هو ما إذا كان قميص فينيسيوس قد تمزق بعد جذب لاعب سيلتا فيغو له، الحكم قرر جيدا، ثم تلقى فيني بطاقة صفراء، إنه رد فعل للإحباط".

وعن أنطونيو روديغر، قال "إنه محترف جاد للغاية، لديه جودة دفاعية رائعة، لاعب عظيم، ومدافع عظيم".

وختم أنشيلوتي تصريحاته بالحديث عن أردا جولر، وقال "لقد لعب قليلا جدا، كنت متأكد من أنه يستطيع فعل شيء ما، إنه موهبة عظيمة، كان هدفه جيدا للغاية، لديه مستقبل طويل هنا، نحن متأكدون من ذلك".