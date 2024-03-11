كلوب: وصلنا إلى المكان الذي يليق بنا والسيتي عانى أمامنا

كلوب: "أثبتنا ولأول مرة أننا وصلنا المكان الذي يليق بنا بنسبة 100%، لا أعتقد أنني رأيت السيتي يعاني أمامنا مثل هذه المباراة. لقد كنا رائعين، وأساس كل النتائج الأداء والأشياء الجيدة التي يجب أن نستمر".

أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بأداء فريقه عقب التعادل في مباراة القمة أمام مانشستر سيتي ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

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وقدم لاعبو ليفربول شوطا ثانيا أفضل من السيتي وكادوا أن يحسموا المباراة بأكثر من مناسبة، فيما لم يقدم الأداء المأمول في الشوط الأول.

وقال كلوب عقب التعادل "مباراة مثيرة. في الدقائق العشر الأولى كنا في عجلة من أمرنا وكان السيتي يلعب بطريقة مباشرة".

وأضاف أن "الشوط الثاني كان بالتأكيد الأفضل لنا على الإطلاق أمام مانشستر سيتي. لقد أصابوا القائم لكن كان يجب أن نسجل هدفين أو ثلاثة، كانت مباراة كرة قدم استثنائية".

وتابع "أثبتنا ولأول مرة أننا وصلنا المكان الذي يليق بنا بنسبة 100%، لا أعتقد أنني رأيت السيتي يعاني أمامنا مثل هذه المباراة. لقد كنا رائعين، وأساس كل النتائج الأداء والأشياء الجيدة التي يجب أن نستمر".

وعن تعرض أليكسيس ماك أليستر لركلة في صدره في أواخر المباراة، قال كلوب "كانت ركلة جزاء بنسبة 100%. لكنهم سيجدون تفسيرًا".

وأكد "لقد كان خطأ مؤكدا من جميع الزوايا وربما كان يستوجب إشهار بطاقة صفراء".

وأردف "كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة آيباد من حولي كانوا يقولون خطأ واضح. ربما يمكنهم الاختباء وراء عبارة ’ليست واضحة’".

وواصل "إنها بالطبع ركلة جزاء لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد. الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة. لقد شاهدت الكثير من العروض المثيرة اليوم".

وِأشاد كلوب بلاعب وسطه واتارو إندو قائلا "ماذا يمكن أن تتوقعه عندما تتعاقد مع قائد اليابان البالغ من العمر 31 عامًا؟ لا تعلم أبدًا كيف يمكن للناس التحول إلى مستوى عالمي. هذا ما حدث".