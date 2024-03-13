دوري الأبطال: آرسنال إلى ربع النهائي بركلات الترجيح على حساب بورتو

هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها آرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010 علما بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.

تأهل آرسنال الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بفوزه على بورتو البرتغالي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-0) الثلاثاء على استاد الإمارات في شمال لندن.

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وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بورتو بالنتيجة ذاتها.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها آرسنال ربع النهائي منذ موسم 2009-2010 علما بأنه خرج في ثمن النهائي في آخر 7 مشاركات.

بدأ آرسنال المباراة مهاجما في محاولة لتعويص تخلفه ذهابا لكنه اصطدم بفريق منظّم بقيادة قلب الدفاع المخضرم بيبي (41 عاما) الذي كان يخوض مباراته الرقم 120 في دوري الأبطال، وكانت جميع محاولات "المدفعجية" تتكسر على مشارف المنطقة في حين شكّل بورتو بعض الخطورة باعتماده على الهجمات المرتدة ومنها سدد البرازيلي ايفانيلسون بيسراه من مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم (16). ثم قام اللاعب نفسه بمحاولة جديدة لكن حارس مرمى آرسنال الإسباني دافيد رايا كان لها بالمرصاد (22).

وعاد رايا إلى التشكيلة الأساسية بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد برنتفورد في الدوري المحلي علما بأنه معار من الأخير ولا تسمح قوانين الإعارة في إنجلترا مشاركة أي لاعب في مواجهة فريقه الأم.

بيد أن آرسنال نجح في إيجاد ثغرة في الدفاع البرتغالي عندما مرر صانع ألعابه وقائده النروجي مارتن أوديغارد كرة بينية رائعة باتجاه المهاجم البلجيكي لياندرو تروسار داخل المنطقة فسددها زاحفة بعيدا عن متناول حارس بورتو ديوغو كوستا مفتتحا التسجيل (41). وشارك تروسار في المباراة بدلا من الجناح البرازيلي غابريال مارتينيلي الذي يتعافى من الإصابة.

وهدأ الإيقاع نوعا ما في الشوط الثاني من دون تهديد جدي على المرميين، وقام مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا في إجراء تبديل هجومي بإخراج لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو وإشراك المهاجم البرازيلي غابريال جيسوس (80).

وبعد دقيقتين من نزوله سنحت الفرصة أمام جيسوس لتسجيل الهدف الثاني لفريقه لكن الحارس البرتغالي كان لمحاولته بالمرصاد من مسافة قريبة (82).

وبقيَ التعادل سيد الموقف فخاض الفريقان وقتا إضافيا من شوطين.

ورمى أرتيتا آخر أوراقه الهجومية بإشراك إدي نكيتياه بدلا من تروسار مطلع الشوط الإضافي الثاني من دون أن تتغير النتيجة ليخوض الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت لآرسنال.