أتلتيكو مدريد يتأهل بصعوبة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق أتلتيكو مدريد بصعوبة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه بركلات الترجيح 3-2 على إنتر ميلان بعد تعادل الفريقين في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

عبر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بصعوبة، عقب تخطي عقبة ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح (3-2)، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "ميتروبوليتانو"، في إياب دور الـ16 من البطولة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بفوز أصحاب الأرض بهدفين لهدف، ليتعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2-2.

وكان إنتر ميلان قد حسم لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوعين بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بميلان.

افتتح فيديريكو ديماركو التسجيل للإنتر في الدقيقة 33، وأدرك الفرنسي أنطوان غريزمان التعادل للأتلتي في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني أحرز الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 88.