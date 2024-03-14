الركراكي يستدعي إبراهيم دياز رسميا لمنتخب المغرب

استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الراكراكي، رسميا اللاعب إبراهيم دياز بعد تفضيله لتمثيل "أسود الأطلس" على حساب "الماتادور" الإسبان..

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الراكراكي، مساء أمس الأربعاء، استدعاء إبراهيم دياز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، للانضمام لمنتخب "أسود الأطلس" لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا هذا الشهر.

وقال موقع الاتحاد المغربي على الإنترنت: "وجه الركراكي الدعوة إلى 24 لاعبا، للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية يومي الجمعة 22 آذار/ مارس 2024 والثلاثاء 26 آذار/ مارس 2024 أمام منتخبي أنغولا وموريتانيا، على أرضية الملعب الكبير لمدينة أغادير".

وتابع أنه "من جهة أخرى، سيعقد السيد وليد الركراكي، ندوتين صحفيتين قبل يوم واحد من كل مباراة، على أن يلي كل مؤتمر صحفي حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة أولى لأخذ الصور".

وألحق الموقع بهذا الخبر، أسماء اللاعبين المختارين للمباراتين من بينهم إبراهيم دياز، الذي سينضم للمرة الأولى بعد أن فضل تمثيل المنتخب المغربي على نظيره الإسباني.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافق على تغيير الجنسية الكروية لإبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، ما منحه أحقية ارتداء ألوان المنتخب المغربي.