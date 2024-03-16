ريال مدريد يفوز ويوسع الفارق عن مطارده جيرونا

لم ينعم فريق العاصمة طويلا بالهدف لأن أوساسونا أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط عبر الكرواتي انتي بوديمير غير المراقب داخل المنطقة ليتابع الكرة داخل الشباك.

(أ ب)

ابتعد ريال مدريد 10 نقاط في الصدارة بفوزه العريض على مضيفه أوساسونا 4-2، بينها ثنائية لمهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مستغلا سقوط مطارده جيرونا أمام مضيفه خيتافي 0-1 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

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ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة مقابل 62 لجيرونا ليقترب بالتالي كثيرا من استعادة اللقب الذي خسره لصالح برشلونة الموسم الماضي.

ويواجه جيرونا احتمال التنازل عن المركز الثاني لصالح برشلونة في حال فوز الأخير على مضيفه أتلتيكو مدريد الرابع في لقاء قمة الأحد.

والفوز هو الـ22 لريال مدريد في 29 مباراة هذا الموسم، علما أنه مني بخسارة وحيدة كانت أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3.

وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي جود بيلينغهام بداعي الإيقاف، لكنه احتاج إلى أربع دقائق لافتتاح التسجيل بواسطة البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي انتزع الكرة من مدافع أوساسونا أليخاندرو كارتينا وأودعها الشباك.

بيد أن فريق العاصمة لم ينعم طويلا بالهدف لأن أوساسونا أدرك التعادل بعد دقيقتين فقط عبر الكرواتي انتي بوديمير غير المراقب داخل المنطقة ليتابع الكرة داخل الشباك.

ورفع بوديمير المتألق هذا الموسم رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم ليصبح على مسافة هدف واحد من بيلينغهام متصدر ترتيب الهدافين.

ونجح ريال في التقدم مجددا بعد لعبة ثلاثية رائعة بدأها براهيم دياز الذي اختار الدفاع عن ألوان المغرب خلال الأسبوع الحالي واختاره المدرب وليد الركراكي ضمن تشكيلته للمباراتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا أواخر الشهر الحالي، ومنه إلى الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي الذي مررها باتجاه الظهير الأيمن داني كارفاخال، فسددها الأخير داخل المرمى (18).

ووسع دياز الفارق بعد أن راوغ مدافعا وسدد الكرة بيمناه على يسار الحارس سيرخيو هيريرا (61)، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.

ووجه ريال الضربة القاضية لأوساسونا عندما ترك فالفيردي الكرة إلى فينيسيوس، فسار بها الأخير على الجهة اليسرى قبل أن يطلقها زاحفة في الزاوية المعاكسة (64).

والهدف هو الثاني عشر لفينيسيوس هذا الموسم في الدوري والثامن عشر في مختلف المسابقات.

وكان بوسع البرازيلي أن يسجل الهاتريك بعد دقيقتين لكنه سدد خارج الخشبات الثلاث.

وخرج فينيسيوس في الدقيقة 85 وسط صفرات الاستهجان من أنصار الفريق المضيف لكن أنشيلوتي قام بمعانقته لدى استبداله.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل أوساسونا هدفا شرفيا بواسطة إيكر مونيوس الذي سدد كرة زاحفة مرت بين ساقي حارس ريال الأوكراني أندري لونين.

وكاد مهاجم ريال الشاب التركي اردا غولر يسجل هدفا استعراضيا رائعا من منتصف الملعب لكن كرته ارتدت من العارضة في الثواني الأخيرة عندما لمح حارس أوساسونا هيريرا بعيدا عن مرماه.